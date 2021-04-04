"Складна гра зі складним суперником на дуже складному полі. Я впевнений, що багато команд тут будуть втрачати очки, тому що особливо в домашніх матчах Олександрія дуже сильна, агресивно грає. Це фізично сильна команда, яка грає довгими передачами.

Олександрія – Динамо – 1:2 –відео голів і огляд матчу

Ми вступали в боротьбу. Я просив хлопців не поступатися в єдиноборствах. Ми знали, як Олександрія буде грати. Я вітаю своїх хлопців з цією перемогою. Ми забили два голи, могли забити ще, особливо в першому таймі.

Ми домінували протягом гри. Але ми грали проти дуже непростого, сильного суперника. Я хочу переглянути той гол, який анулювали після перегляду VAR. Але це буде пізніше", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Після 20-ти турів УПЛ Динамо продовжує лідирувати, відірвавшись на 7 очок від Шахтаря, Олександрія – 7-ма.

Олександрія програла Динамо на останній хвилині – вирішальна заміна Луческу проти гарячого VAR в матчі УПЛ