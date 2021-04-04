Александрия – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча
Александрия принимала Динамо в 20 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо.
Александрия быстрым голом шокировала киевлян. Но еще до свистка на перерыв арбитр с помощью VAR заметил игру рукой в штрафной хозяев и назначил пенальти. Шапаренко хладнокровно реализовал 11-метровый.
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Соперники поддерживали живой темп игры, Динамо выглядело активнее на правах фаворита. Всего за несколько минут до финального свистка Жерсону удалось мощным ударом прошить Панькива и вырвать победу.
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