Легендарный экс-защитник Динамо Олег Кузнецов поделился мыслями по поводу противостояния между украинской и турецкой командами в Лиге чемпионов.

"Мы увидели две команды со своими проблемами. Динамовцы восемь месяцев не проводили официальных матчей. Было заметно, что наши ребята еще не набрали нужных кондиций, из-за чего командная игра оставляла желать лучшего.

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Относительно стамбульского клуба, он переживает большую перестройку, связанную с приходом нового тренера и большой ротацией игроков. Команда еще не сыграна и сыровата для таких игр.

В ответном матче на стороне Фенербахче будет безумная домашняя поддержка. Но уверен, что Луческу найдет правильные варианты построения игры, сможет психологически настроить своих игроков и хочется, чтобы фарт был на нашей стороне", – сказал Кузнецов в комментарии FootBoom.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало игры в 20:00.

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