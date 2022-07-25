Легендарний екс-захисник Динамо Олег Кузнєцов поділився думками щодо протистояння між українською та турецькою командами у Лізі чемпіонів.

"Ми побачили дві команди зі своїми проблемами. Динамівці вісім місяців не проводили офіційних матчів. Було помітно, що наші хлопці ще не набрали потрібних кондицій, через що командна гра залишала бажати кращого.

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Щодо стамбульського клубу, то він переживає велику перебудову, пов'язану з приходом нового тренера та великою ротацією гравців. Команда ще не зіграна і сирувата для таких ігор.

У матчі-відповіді на боці Фенербахче буде божевільна домашня підтримка. Але переконаний, що Луческу знайде правильні варіанти побудови гри, зможе психологічно налаштувати своїх гравців та хочеться, щоб фарт був на нашому боці", – сказав Кузнєцов у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок гри о 20:00.

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