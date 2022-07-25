Известный украинский тренер Вячеслав Грозный проанализировал работу наставников Динамо и Фенербахче, оценив шансы обоих в противостоянии за выход в 3-й квалифайраунд Лиги чемпионов.

"Мирча Луческу опытнее в стрессовых ситуациях. И он всегда находит ходы, которые дают нужный результат.

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Он умеет выжимать максимум из складывающейся ситуации. У Динамо стабильный сыгранный состав, но из-за войны рашистов против нашей страны, у киевлян длительное время нет соревновательной практики и нет возможности усиления с помощью качественных легионеров, которые сейчас не хотят ехать в нашу страну.

У Фенербахче другие аспекты, связанные с приходом нового тренера со своим игровым стилем, своим видением игры, огромной кадровой ротацией. Нужно немало времени для того, чтобы привести игроков к общему знаменателю. И это, конечно, в пользу динамовцев, адаптированных под игровую концепцию своего наставника", – сказав Грозний у коментарі SportArena.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 20:00.

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