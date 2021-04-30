Как известно, в минувшие выходные Динамо после разгромной победы над Ингульцом (5:0) досрочно оформило чемпионство, которое стало 16-м для "бело-синих" в чемпионатах Украины.

Суркис: За премиальные можно купить хорошую машину и однокомнатную квартиру

За завоевание титула игроки получат чемпионские премиальные. Изначально планировалось, что сумма составит месячную зарплату каждого игрока. Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер Динамо Мирча Луческу, сообщает Meta Ratings. Наставник определит вклад игроков в завоевание динамовцами чемпионского титула и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.

Напомним, за три тура до финиша киевляне опережают донецкий Шахтер на 13 очков.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу