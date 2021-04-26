Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о премиальных за чемпионство "бело-синих" в УПЛ.

"Какие премиальные получит команда? Получит то, что прописано в контракте каждого футболиста. И команда знает, что получит за чемпионство.

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Можно ли за эти премиальные купить машину или квартиру? Смотря какую машину. Разные есть машины, разные есть квартиры. Если однокомнатную, то возможно, можно и купить. Или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить", – сказал Суркис в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5: и досрочно стало чемпионом Украины. После 23-х туров киевляне опережают Шахтер на 13 пунктов.

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