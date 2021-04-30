Луческу особисто розподілятиме чемпіонські преміальні для гравців Динамо, – ЗМІ
Головний тренер киян Мірча Луческу видаватиме фінансові бонуси динамівцям згідно внеску кожного у завоювання титулу.
Як відомо, на минулих вихідних Динамо після розгромної перемоги над Інгульцем (5:0) достроково оформило чемпіонство, яке стало 16-м для "біло-синіх" у чемпіонатах України.
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За здобуття омріяного титулу гравці отримають чемпіонські преміальні. Спочатку планувалося, що сума становитиме місячну зарплату кожного гравця. Однак у підсумку було прийнято рішення, що розподілом грошової винагороди за золоті медалі займеться особисто головний тренер Динамо Мірча Луческу, повідомляє Meta Ratings. Наставник визначить внесок гравців у завоювання динамівцями чемпіонського титулу і після цього кожен футболіст отримає свою винагороду.
Нагадаємо, за три тури до фінішу кияни випереджають донецький Шахтар на 13 очок.
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