Як відомо, на минулих вихідних Динамо після розгромної перемоги над Інгульцем (5:0) достроково оформило чемпіонство, яке стало 16-м для "біло-синіх" у чемпіонатах України.

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За здобуття омріяного титулу гравці отримають чемпіонські преміальні. Спочатку планувалося, що сума становитиме місячну зарплату кожного гравця. Однак у підсумку було прийнято рішення, що розподілом грошової винагороди за золоті медалі займеться особисто головний тренер Динамо Мірча Луческу, повідомляє Meta Ratings. Наставник визначить внесок гравців у завоювання динамівцями чемпіонського титулу і після цього кожен футболіст отримає свою винагороду.

Нагадаємо, за три тури до фінішу кияни випереджають донецький Шахтар на 13 очок.

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