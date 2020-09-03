Главный тренер Динамо Мирча Луческу не оставил без внимания акции протестов со стороны фанатов киевского клуба.

"Мне нет дела до ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. Это не имеет значения. Мне это не интересно.

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Меня волнуют мои отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я – профессионал, оставляю свои чувства позади, чтобы иметь возможность передать клубу весь опыт, который я накопил за все годы", – цитирует Луческу Sport.ro со ссылкой на PRO X.

Напомним, ультрас Динамо негативно восприняли назначение Луческу на пост главного тренера команды и уже организовали несколько акций протеста.

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