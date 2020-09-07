"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличны ультрас Динамо. Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее.

Луческу: Мне нет дела до ультрас Динамо, которых кто-то подталкивает сзади

К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, который сознательно много лет создавал конфронтации на ровном месте и ставил под сомнение любые достижения клуба «Динамо», его игроков и тренеров.

Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерным вывод – Луческу не место в Динамо", – написали WBC Ультрас Динамо в своем Facebook.

Отметим, ранее Луческу заявил, что ему "не интересны ультрас, которых кто-то подталкивает сзади". К слову, самые горячие фанаты Динамо негативно восприняли назначение румына на пост главного тренера команды и уже организовали несколько акций протеста.

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