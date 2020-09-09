Румунський фахівець вирішив залишитись жити на базі київського клубу через реакцію фанатів Динамо на нього, повідомляє видання Ziare.

Ультрас Динамо відповіли на заяву Луческу щодо акцій протесту

Окрім цього, Луческу не отримував зарплатню після приходу в Динамо в липні поточного року. За інформацією видання, румун має отримувати 150 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, раніше Луческу висловив припущення, що ультрас Динамо хтось підштовхує до протестів проти нього.

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