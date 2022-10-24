Чтобы спасти ситуацию в киевском клубе, у Луческу осталось не так много времени.

"Сейчас очевидно, что есть определенное недовольство у всех участников этой истории – и у игроков, и у самого Луческу, и у владельцев команды. И никто не понимает, что происходит и как из этого выходить. И очень маловероятно, что после зимнего перерыва мы снова увидим "деда" (Луческу, – прим.) во главе Динамо.

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Кто может его заменить? Слухи ходят разные, но вероятнее всего временным к лету могут сделать Игоря Костюка. В последнее время владельцы Динамо стали чаще наведываться на матчи U-19, видимо, присматриваются", – сказал Михаил Смоловой в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Динамо после 9-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 10 очков. Контракт Луческу с "бело-синими" действует до лета 2024 года.

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