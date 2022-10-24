"Если играть против Динамо в открытый футбол, то мы не можем держать такой темп все 90 минут. Поэтому в первом тайме нам пришлось закрыться, и у соперника было очень мало возможностей для того, чтобы забить.

Динамо – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор очередной осечки киевлян в УПЛ

Я очень люблю противостоять Динамо. Такие команды могут играть в хороший футбол. Все могут ругать киевлян за то, как они действуют, а также за результаты, но надо понимать, что они форсировали форму в начале сезона. Этот период истек, команда сейчас себя ищет. Это важно знать тем, кто очень критикует Динамо.

Также нужно с пониманием относиться и к Ворскле. Многие иностранцы ушли, многие пришли. У нас новая команда. У нас каждый матч – это экзамен, к которому мы в течение недели готовимся. Если бы мне сказали до матча, что мы сыграем с Динамо 1:1, я бы согласился. Так что я доволен и надеюсь на улучшение нашей игры в предстоящих матчах", – цитирует Скрипника официальный сайт Ворсклы.

Напомним, Динамо после 9-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 10 очков, Ворскла с 8 пунктами одиннадцатая.

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