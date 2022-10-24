Для того, аби врятувати ситуацію в київському клубі, у Луческу залишилось не так багато часу.

"Зараз очевидно, що є певне невдоволення у всіх учасників цієї історії – і у гравців, і у самого Луческу, і у власників команди. І ніхто нерозуміє, що відбувається і як з цього виходити. І дуже-дуже малоймовірно, що після зимової перерви ми знову побачимо "діда" (Луческу, – прим.) на чолі Динамо.

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Хто може його замінити? Плітки ходять різні, але найімовірніше тимчасовим до літа можуть зробити Ігоря Костюка. Останнім часом власники Динамо почали частіше навідуватися на матчі U-19, мабуть придивляються", – сказав Михайло Смоловий у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Динамо після 9-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 10 очок. Угода Луческу з "біло-синіми" чинна до літа 2024 року.

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