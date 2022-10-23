Динамо подходило к матчу против Ворсклы в статусе восьмой команды чемпионата, имея в активе всего три победы и забив восемь голов в шести матчах. В таких условиях киевляне не имели права на осечку, однако существовали сомнения в способности избежать ее. "Бело-синие" в течение сезона демонстрируют огромные проблемы в продвижении мяча под прессингом, а полтавчане по его интенсивности остаются лучшей командой УПЛ.

Ультрас Динамо презентовали пиво в честь отставки Луческу – фанаты установили дедлайн для ухода тренера

Мирча Луческу продолжил курс на эксперименты с составом. Он вернул на левый фланг атаки Кабаева, а в опорной зоне появился новичок Лонвейк – это был его дебют в старте Динамо. Караваев появился на позиции левого фулбека, на противоположном фланге Кендзера заменил Тымчика, а в роли форварда снова действовал Беседин. Виктор Скрипник, в свою очередь, придержал в запасе Олейника и Степанюка.

Игру посетил Александр Петраков. Увиденное вряд ли могло заинтересовать главного тренера сборной Украины. Ворскла практически не демонстрировала своего знаменитого прессинга, позволяя Попову проводить рывки на свою половину поля и не мешая разыгрывать мяч сопернику. Динамо отвечало любезностью, ничего не создавая в атаке.

Скорости были низкими, а за первые полчаса было проведено всего два удара. Оба прошли с дистанции и оба были очень неострыми (стреляли Кабаев и Лонвейк). У Ворсклы вспоминается разве что вынос Ризныка, после которого Марлисон едва не вышел один на один. Неудивительно, что под такой футбол Ванат едва держался, чтобы не уснуть.

Активность Динамо в работе с мячом таки принесла успех на 34-й минуте. Кабаев открылся на левом фланге и в окружении защитников точно навесил на Беседина, а Артем выполнил скидку в центр штрафной – Чеснаков вроде и контролировал ситуацию, но ничего не сделал с набегающим Буяльским. Виталий продавил Владимира и расстрелял ворота. 1:0!

Еще через две минуты Лонвейк приложился метров с 22-х, выстрелив в левый нижний угол. Ризнык парировал. На 41-й минуте новичок повторил попытку, но на этот раз получилось значительно выше ворот. Ворскляне же ничем не отвечали до 44-й минуты, а затем неожиданно забили гол первым ударом по воротам.

Все началось с выноса Нещерета в аут, после которого динамовцы позволили провести комбинацию через полполя. Атака продолжилась заблокированным ударом Сефери, после которого мяч полетел на правый край штрафной – там Сирота не смог выиграть борьбу у Марлисона, позволив бразильцу выполнить скидку на линию вратарской.

Юрченко, за которым Цыганков бежал аж из центра поля, в решающий момент отклеился от Виктора и переиграл Нещерета. 1:1!

Отдыхать команды отправились при ничейном счете на табло. В начале второго тайма киевляне и полтавчане могли его обновить. Так, на 50-й минуте Сироти мощный классный выстрел с дальней дистанции под правую стойку – Ризнык парировал. Ворскла сразу же ответила опасным прострелом с отскоком на Марлисона. Бразилец зацепился за мяч в шести метрах от ворот, но не смог подстроиться, сбросив сферу грудью в руки Нещерету.

Впрочем, после этого моменты исчезли. Встревоженный таким развитием событий Мирча Луческу провел двойную замену на 59-й минуте, выпустив Гармаша и Вивчаренко вместо Кабаева и Кендзёры. Данная перестановка почти сразу могла закрыть игру: уже на 60-й минуте Гармаш разрезной передачей вывел Караваева один на один – Александр обыграл Ризныка на приеме, развернулся и пробил в пустые ворота. И не попал!

На 67-й Денис снова приблизил Динамо ко второму голу. На этот раз он выполнил опасный кросс, однако Беседин до него не дотянулся, а Вивчаренко на дальней штанге замыкал в падении – и снова мимо пустых ворот!

Ворскла ответила двумя опасными врываниями и падением Марлисона в штрафной. Пенальти за него не дали. Лонвейк выбил из-под него мяч без нарушения правил.

В последние 20 минут полтавчане начали играть на защиту результата, время от времени огрызаясь контратаками без логического завершения. Динамо же прибавило в активности. В частности, на 75-й минуте Сидочрук завершил комбинацию шикарным дальним ударом – Нещерет справился с большим трудом.

На 79-й Буяльский решился на выстрел со стандарта, направив мяч впритык к правой стойке. Был также кросс на свежего Ваната, после которого Владислав пробил в руки Ризныку. На 89-й минуте же минуте Скляр срезал подачу с правого фланга сильным ударом в собственные ворота, но Ризнык спас Ворсклу. Последним эпизодом стал выстрел Цыганкова со стандарта, который не создал проблем для голкипера.

Несмотря на эти эпизоды, киевляне не производили впечатление гранда, которому снова приходится терять очки. "Бело-синие" не вели отчаянного натиска. Не возникало эмоциональных перепалок. В какой-то момент можно было даже забыть, что на табло горят 1:1 – настолько всё было спокойно. Как следствие, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Динамо снова оступается.

Заря обыграла Верес благодаря голу экс-динамовца и вышла на 4 место УПЛ – команда Вирта снова без победы на Авангарде