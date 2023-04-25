"Если бы Динамо неудачно сыграло в этом матче (даже не в плане результата, а сама манера, характер игры были бы неудачными для киевлян), то вполне возможно, этот поединок против Шахтера мог стать последним для Мирчи Луческу в должности главного тренера.

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И это было бы не решение руководства. Это была бы какая-то середина, это шло от самого тренера. Я общался с Луческу после поединка. Он очень доволен игрой молодых футболистов, увидел их характер. Так откровенно и признался.

Сказал: "Я хотел этот характер увидеть, я его увидел. Ребята не опустили руки после неудачного гола, сражались за своего партнера (за Нещерета), пытались спасти игру. Им это удалось, и это очень хорошо для молодой команды. От нас ушло много футболистов, и мы сейчас должны подпускать тех, у кого нет такой стабильности, как опытные игроки".

Но Луческу был очень доволен. Я видел его глаза, я с ним разговаривал. Очень давно знаю Луческу и понимаю, каким он может быть. Он был доволен тем, что команда догадывалась о его операции, и где-то сыграла этот матч для него", – сказал журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.

Сейчас румынский специалист на больничном. Временно функции главного тренера выполняет Александр Шовковский. Контракт Мирчи с киевлянами рассчитан до следующего лета.

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