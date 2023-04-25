"Якби Динамо невдало зіграло в цьому матчі (навіть не в плані результату, а сама манера, характер гри були б невдалими для киян), то, цілком можливо, цей поєдинок проти Шахтаря міг стати останнім для Мірчі Луческу на посаді головного тренера.

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І це було б не рішення керівництва. Це була б десь середина, це йшло від самого тренера. Я спілкувався з Луческу після поєдинку. Він дуже задоволений грою молодих футболістів, побачив характер. Так відверто і зізнався.

Сказав: "Я хотів цей характер побачити, я його побачив. Хлопці не опустили руки після невдалого гола, билися за свого партнера (за Нещерета), намагалися врятувати гру. Їм це вдалося, і це дуже добре для молодої команди. Від нас пішли багато футболістів, і ми зараз повинні підпускати тих, хто не має такої стабільності, як досвідчені гравці".

Але Луческу був дуже задоволений. Я бачив його очі, я з ним говорив. Дуже давно знаю Луческу і розумію, яким він може бути. Він був задоволений тим, що команда здогадувалася про його операцію, і десь зіграла цей матч для нього", – сказав журналіст Ігор Циганик в етері авторської програми на YouTube.

Наразі румунський фахівець на лікарняному. Тимчасово функції головного тренера виконує Олександр Шовковський. Контракт Мірчі з киянами розрахований до наступного літа.

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