Журналист Сергей Болотников поделился мыслями относительно решения Мирчи Луческу согласиться на операцию до того, как закончится сезон.

"Не знаю, говорить это или нет, но Луческу таким образом просто умывает руки. Хотя у человека проблемы со здоровьем...

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Немного скользкая тема. Но думаю, он не хочет быть причастным к четвертому месту и поэтому разделяет ответственность", – поделился Болотников в программе KDK.

Напомним, что после матча против Шахтера Луческу объявил, что уйдет на операцию, а Динамо временно будет возглавлять Александр Шовковский.

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