"На поединке против Десны я немного общался с президентом Динамо. Он рассказал, что после Ингульца Луческу очень сильно накричал на своих футболистов. Президент Динамо даже захотел позвонить и пообщаться с главным тренером, но Луческу не взял трубку и сказал, что он позже сам перезвонит, потому что у него сейчас достаточно серьезный разговор. Футболисты Динамо получили на орехи очень серьезно.

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В поединке с Десной это было заметно. При Луческу на трибунах уже совсем по-другому себя чувствовали динамовцы и они выглядели очень и очень убедительно. Это при том, что по стартовому составу мы увидели – у Луческу есть определенные вопросы к отдельным футболистам. В частности, к крайним полузащитникам, к легионерам, которые с Десной не играли.

Динамо с Луческу и без Луческу – это все же заметно, что игроки не полностью выкладываются на поле. Луческу решил очень серьезно на это повлиять. Повлиял так, что дай бог каждому", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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