Матч между Динамо и Десной в Киеве был центральным в 5-м туре УПЛ как по статусу команд, так и по турнирной важности. Черниговцы выиграли все четыре предыдущих поединка в чемпионате, вместе с Шахтером захватив лидерство в таблице, а киевляне вследствие недавней ничьи с Ингульцом отстали от северян и дончан на два очка – таким образом, чемпиону требовалась только победа. Кроме того, "бело-синие" имели личные счёты с подопечными Александра Рябоконя, ведь в четырёх последних встречах с ними Динамо не отпраздновало ни одной победы.

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Мирча Луческу официально вышел с больничного, но наставник киевлян в этот вечер остался в VIP-ложе вместе с Игорем Суркисом. Румын сделал серьёзные перестановки после фиаско с Ингульцом – Бущана в воротах заменил Бойко, позицию правого фулбэка закрыл Кендзёра, а на левом фланге атаки дебютировал Антюх. Александр Рябоконь, в свою очередь, выпустил прогнозируемый состав, но слева в обороне у него неожиданно вышел дебютант Масалов.

Динамо считалось явным фаворитом встречи, однако уже на 3-й минуте Десна могла шокировать киевлян голом – это Безбородько мощно выстрелил с правого края штрафной. Мяч прошел рядом с дальней штангой. В ответ киевляне перехватили инициативу, не отпуская её уже до самого перерыва, а уже на 5-й минуте хозяева получили возможность открыть счёт со стандарта. Быть бы взятию ворот, если бы Цыганков не закрутил мяч во внешнюю сторону сетки.

На 10-й минуте в штрафной черниговцев началась паника из-за прострела Миколенко. Гармаш и Литовка одновременно вышли на мяч, тот отскочил влево, после чего Дэн подал вдоль вратарской – Цыганков мог замкнуть в пустые, но мяч в последний миг выбил защитник. Впрочем, он вышел за пределы поля ещё до навеса. Через минуту Шапаренко проверил бдительность Литовки дальним ударом с рикошетом, однако выстрел оказался не очень сильным. Голкипер легко справился с ним.

В середине первого тайма Динамо продолжало раскатывать мяч в высоком темпе, редко покидая треть поля северян. На 17-й минуте такой футбол вылился в передачу на линию полукруга перед штрафной – Цыганков после него стрелял в касание. Сфера пролетела рядом с левой штангой! Десна же едва не наказала за расточительность аутом на 22-й минуте: Безбородко принял вброс в штрафную, поставил корпус и сбросил мяч под удар Калитвинцеву – Влад пробил в дальний угол, а Тотовицкий в подкате пытался подправить мяч в ворота! Получилось немного неточно.

Динамо постепенно подкрадывалось к голу. Ближе всего к нему киевляне подошли на 26-й минуте, когда Сидорчук получил пас на линию штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку. Мяч предательски пролетел мимо каркаса, но хозяева не собирались покидать поле, не попав в верхний угол. К сожалению для Десны, "бело-синим" удалось выполнить задание уже на 30-й минуте: Буяльский получил проникающую передачу от Шапаренко на границу штрафной, после чего закрутил мяч в дальнюю "девять" – 1:0! Однозначный претендент на гол тура.

Северяне, однако, не сдавались, едва не сравняв счёт через минуту после пропущенного мяча: Калитвинцев с правого фланга прострелил в штрафную, Картушов тянулся в полете на замыкание, но не достал мяч – Бойко в итоге парировал. Ну а ещё через четыре минуты черниговцы допустили серию роковых ошибок у своих ворот. Гармашу дали принять передачу на левый край штрафной, тот оказался прямо перед Литовкой и пробил низом, но голкипер спас – впрочем, в борьбе за отскок Сафронов срезал Буяльского. После просмотра видеоповтора Игорь Пасхал назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. 2:0!

Именно с этим счётом команды и отправились на перерыв. В раздевалке тренерский штаб Динамо провёл замену, выпустив Шкурина вместо Гармаша, а Александр Рябоконь сделал сразу две перестановки – на поле вышли Болбат и Будковский, а Безбородько неожиданно отправился отдыхать вместе с Арвеладзе.

Эти перестановки никак не изменили содержание игры. Киевляне продолжали владеть инициативой, подолгу держа мяч на последней трети поля, а на 56-й минуте хозяева ещё и третий гол провели. Бойко исполнил удар от ворот в направлении на Шкурина, Завийский под давлением форварда головой сбросил мяч на линию своей штрафной, а там "круглого" ожидал Буяльский. После подарка от соперника Виталий уверенно переиграл Литовку – 3:0! Фактически, все вопросы относительно победителя были сняты.

Правда, Болбат через минуту после пропущенного гола едва не сократил отставание, пробив с дистанции под перекладину. Бойко не спал. Цыганков ответил выстрелом мимо ближней девятки. После этого темп встречи упал, а мотивация у лидеров явно начала испаряться. "Бело-синие" позволяли себе финты и авантюрные решения в атаке, ничего серьёзного не создавая. Увидев это, тренерский штаб хозяев провёл тройную замену – на 68-й минуте вместо Сидорчука, Цыганкова и Сироты вышли Шепелев, Тымчик и Караваев.

Этот ход несколько освежил игру киевлян. Уже через три минуты после серии замен Динамо провело топ-момент: Шепелев отобрал мяч в центре, Буяльский подхватил отскок и сразу же запустил передачу на ход Шкурину, а тот, переиграв последнего защитника, пробил метров с 22-х – выше ворот! После этого "бело-синие" провели несколько перспективных атак без острого завершения, а на 78-й минуте динамовцы забили четвёртый гол. В нём отличился Шкурин, который замкнул подачу с углового – правда, его удар головой оказался очень неточным, однако мяч рикошетом от Завийского влетел в ворота. 4:0.

В эндшпиле встречи свежий Леднев выходил практически один на один (Литовка опередил хавбека) и пробивал с дистанции над воротами. На 90-й устроить "маниту" могли Миколенко и Караваев, расстреливавшие голкипера метров с шести, однако тот парировал. Забить пятый гол киевлянам так и не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Динамо, после которой "бело-синие" вернулись на первую позицию в УПЛ!

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