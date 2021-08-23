"После ничейной игры с Ингульцом (1:1) все были настроены на победу. Все внимательно подготовились к этой игре, хорошо меня слушали и выполнили все, о чем мы договаривались.

"То, что Шкурин забил не означает, что он полностью адаптировался": Луческу – о бомбардирской конкуренции в Динамо

Счет мог быть крупнее. Я рад, как игроки и команда сыграли, результат соответствует происходящему на поле.

Недоволен только 4 желтыми карточками. По тому, как шла такая боевая игра, мне кажется, что слишком легко судьи нам показывали "горчичники". Не было грубостей или агрессивной игры", – сказал Луческу в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в победной игре с Десной карточки в составе Динамо заработали Буяльский, Шапаренко, Забарный и Тымчик.

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