"На поєдинку проти Десни я трохи спілкувався з президентом Динамо. Він розказав, що після Інгульця Луческу дуже сильно нагримав на своїх футболістів. Президент Динамо навіть захотів зателефонувати і поспілкуватися з головним тренером, але Луческу не взяв слухавку і сказав, що він пізніше сам перетелефонує, тому що у нього зараз досить серйозна розмова. Футболісти Динамо отримали на горіхи дуже серйозно.

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У поєдинку з Десною це було помітно. При Луческу на трибунах вже зовсім по-іншому себе почували динамівці і вони виглядали дуже і дуже переконливо. Це при тому, що по стартовому складу ми побачили – у Луческу є певні питання до окремих футболістів. Зокрема до крайніх півзахисників, до легіонерів, які з Десною не грали.

Динамо з Луческу і без Луческу – це все ж помітно, що гравці не повністю викладаються на полі. Луческу вирішив дуже серйозно на це вплинути. Вплинув так, що дай бог кожному", – заявив Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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