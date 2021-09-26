"Получит ли Супряга шанс в Лиге чемпионов? Еще есть три дня до следующего поединка. В матче с Рухом он сделал свое дело. В первую очередь, заметен его рост, его желание прогрессировать, играть.

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Относительно Витиньо – ему еще нужно время. До сих пор он играл в чемпионате Бразилии с соотечественниками. И сейчас ему трудно переходить из бразильского чемпионата в украинский, где высокие скорости, и рядом нет шесть-семь соотечественников, которые думают так же, как и он. Поэтому должно пройти время, чтобы он поладил со своими новыми партнерами, понял тот футбол, в который он должен играть, как он должен действовать в разных ситуациях.

У меня в этом плане есть опыт и терпение, поскольку с бразильцами, которые приезжали в свое время в Шахтер, были такие же проблемы. Но они – Марлос, Исмаили, Алан Патрик – росли вместе, и фактически я создал тот футбол, который они демонстрируют сейчас в Шахтере.

Витиньо же должен расти и прогрессировать через тренировки и матчи с партнерами-украинцами. Это сложнее. Я доволен его игрой. У него есть качества, которые позволят ему играть за нас еще лучше. Если вы помните, в первой игре он в первом же эпизоде после появления на поле пропустил мяч под ногой и выпустил в аут. Во второй – подскользнулся и упал во время приема мяча. Поэтому пока ему мешают эмоции, и нужно время, чтобы почувствовать уверенность. У меня есть терпение, и я буду ждать, пока он будет готов", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после 9-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков. Шахтер, который идет вторым, отстает от киевлян на три пункта.

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