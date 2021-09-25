"Мы доминировали с первой и до последней минуты. Результат показал, что происходило на поле. Соперник очень агрессивно играет у себя дома, хорошо обороняется, и быстро выходит в контратаки за счет длинных передач. Я доволен результатом и игрой ребят, голы приходили через наше давление. Для нас было важно взять три очка и остаться на первом месте.

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Я делал замены, так как у многих игроков по три желтых карточки. У нас всегда набирается много карточек. Я уже неоднократно говорил, что из-за этого футболисты выпадают из игрового ритма. После победной игры у нас было 6-7 предупреждений. Причем наши игроки атаки с легкостью получают предупреждения. Тот же Буяльский. Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать. Я очень доволен теми футболистами, которые сегодня вышли на поле. Они показали хороший уровень и командный дух. Реабилитировались ли мы за Суперкубок? Суперкубок это Суперкубок, а сейчас мы играли в чемпионате. Ребята провели матч так, как я их просил. Они игроки сборной и Динамо.

Почему я не прошел через коридор Шахтера? Мне нечего комментировать. В своем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. И я неуязвим к стрелам, которые запускают у меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд Шахтера. Легко управлять командой, когда у нее такой президент, как Ринат Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не испытывала никаких сложностей. Мне было труднее, когда я только пришел туда в начале, в 2004-м. Это мои воспоминания и чувства, а больше я не комментирую", – заявил Луческу в эфире канала "Футбол".

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