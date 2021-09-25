Рух без шансов проиграл Динамо (0:2) на Арене Львов в 9 туре УПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Ротация от Луческу

Мирча Луческу после поражения в Суперкубке Украины провел ротацию, заменив восемь футболистов. Впереди матчи с Баварией и Шахтером, поэтому тренер предоставил отдых нескольким лидерам. Буяльский не мог сыграть сегодня из-за дисквалификации, а Сидорчук и Забарный оказались в запасе, чтобы не перебрать желтых карточек и не пропустить Классическое в следующем туре.

А вот Супряга сохранил место в старте. С флангов ему помогали Цыганков и Вербич (первое появление в основе с начала сезона), а также поддерживал Гармаш. Центральная ось претерпела большие изменения – игровое время получили Шепелев, Андриевский и Шабанов. У Руха была большая потеря, ведь не мог сыграть дисквалифицированный Федорчук.

Гармаш – главный герой матча

Матч во Львове не подарил зрелищного футбола. Рух всеми силами оборонялся и редко переходил центр поля. Динамо контролировало мяч и постепенно искало варианты впереди, но соперник не оставлял свободного пространства. Вербич старался что-то придумать благодаря дриблингу, однако его попытки были безуспешными.

Единственное, что работало у гостей, это забросы на Гармаша. Денис классно двигался по всему фронту атаки и открывался в свободных зонах. Он врывался в штрафную и пытался зацепиться за мяч, а партнеры искали его передачами из глубины.

Именно так Динамо открыло счет. Миколенко нашел пасом Гармаша, а тот, почувствовав касание Мартынюка, картинно упал на краю штрафной. Из-за актерства Дениса к пенальти есть вопросы, однако VAR подтвердил решение главного арбитра. Цыганков уверенно реализовал 11-метровый.

Картина матча не изменилась – Динамо не отдало инициативу. Зато нашло возможность закрепить преимущество. Быстрый розыгрыш штрафного, Тымчик подключился по флангу и прострелил в штрафную, Цыганков пропустил мяч, а Гармаш загнал мяч в сетку.

Полный контроль от Динамо

Скучный первый тайм спасли хотя бы голы, а после перерыва уже вполне можно было заснуть под просмотр львовского матча. Динамо даже не подпускало Рух к владениям Бущана. И при этом сами киевляне не рвали жилы.

Гости дали львовянам немного попасоваться в надеждах выманить соперника на свою половину. Но у Руха не получалось ничего. Динамо выбегало в контратаку, которую пришлось срывать грубым фолом против Гармаша. Первый момент у "желто-черных" возник на 82-й минуте – неточно пробил Таллес.

После перерыва команды на двоих нанесли четыре удара. Матч так и завершился победой Динамо, которое вскоре встретится с Баварией в Лиге чемпионов. Киевляне набрали 25 очков и снова оторвались от Шахтера на вершине УПЛ. Рух с 8 очками остается в середине пелотона.

Шахтер разгромил Верес после тяжелого первого тайма – Де Дзерби перед Лигой чемпионов дал шанс украинской молодежи