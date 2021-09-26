"Чи отримає Супряга шанс у Лізі чемпіонів? Ще є три дні до наступного поєдинку. У матчі з Рухом він зробив свою справу. У першу чергу, помітне його зростання, його бажання прогресувати, грати.

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Щодо Вітінью – йому ще потрібен час. До тепер він грав у чемпіонаті Бразилії зі співвітчизниками. І зараз йому важко переходити з бразильського чемпіонату в український, де високі швидкості, і поруч немає шість-сім співвітчизників, які думають так само, як і він. Тому має пройти час, щоб він порозумівся зі своїми новими партнерами, зрозумів той футбол, в який він повинен грати, як він повинен діяти в різних ситуаціях.

У мене в цьому плані є досвід і терпіння, оскільки з бразильцями, які приїжджали свого часу у Шахтар, були такі ж проблеми. Але вони – Марлос, Ісмаїлі, Алан Патрік – росли разом, і фактично я створив той футбол, який вони демонструють зараз в Шахтарі.

Вітінью повинен рости і прогресувати через тренування і матчі з партнерами-українцями. Це складніше. Я задоволений його грою. У нього є якості, які дозволять йому грати за нас ще краще. Якщо ви пам'ятаєте, у першій грі він у першому ж епізоді після появи на полі пропустив м'яч під ногою і випустив в аут. У другій – послизнувся і впав під час прийому м'яча. Тому поки йому заважають емоції і потрібен час, щоб відчути впевненість. У мене є терпіння, і я буду чекати, поки він буде готовий", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 9-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок. Шахтар, який йде другим, відстає від киян на три пункти.

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