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Луческу – о Малиновском: Вы увидите, кто он такой

15:40 54 Читати українською
Луческу – о Малиновском: Вы увидите, кто он такой
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал возможный трансфер полузащитника Генка Руслана Малиновского в Аталанту.

"Я помню, что в самом раннем возрасте заставил его поехать с нами в тур по Южной Америке и выпустил на поле в товарищеском матче против Фламенго. Но у нас были другие сильные игроки на его позицию, поэтому мы отдали его в аренду сначала в Севастополь, а затем – в Зарю, где он хорошо заиграл.

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Для Аталанты это будет отличная покупка. Он – исключительный, умный, физически сильный атакующий полузащитник. Он не очень быстрый, но способен отдать последний пас, а также воспользоваться преимуществом и хорошо пробить с левой ноги.

И еще одна важная вещь для команды: по сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, ассисты. Вы увидите, кто такой Малиновский", – поделился Луческу в комментарии Calciomercato24.

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Трансферы Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Италия Мирча Луческу Мирча Луческу Трансферы Чемпионата Италии Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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