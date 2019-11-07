Льорис прооперирован после тяжелой травмы руки – Тоттенхэм назвал сроки восстановления голкипера

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис не смог избежать операции на левой руке, которую он повредил в матче 8 тура АПЛ против Брайтона (0:3).

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил, что лечение француза не обошлось без хирургического вмешательства.

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Клубные медики готовили консервативное лечение для Льориса, однако тщательное обследование локтя игрока заставило их изменить свое решение. Руку игрока прооперировали, и теперь его возвращение к тренировкам ожидается не раньше начала следующего года.

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Таким образом, капитан "шпор" пропустит и матчи сборной Франции в заключительной части отбора на Евро-2020. Команда Дидье Дешама еще не гарантировала себе участие в основной стадии турнира, поэтому ей придется серьезно подойти к противостояниям с Молдовой (14 ноября) и Албанией (17 ноября).