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Льорис допустил ужасную ошибку в матче с Брайтоном – очередной провал француза, который привел к травме

14:52 58 Читати українською
Льорис допустил ужасную ошибку в матче с Брайтоном – очередной провал француза, который привел к травме
Уго Льорис / Reuters

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис в который раз подарил сопернику гол на ровном месте, так еще и получил неприятное повреждение.

3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
 
3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли

Французский вратарь допустил эпический ляп уже в дебюте матча 8 тура АПЛ против Брайтона.

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Игрок "чаек" сделал неудачную подачу в штрафную "шпор", которую Льорис мог легко перехватить или по меньшей мере перевести мяч через перекладину. Вместо этого капитан Тоттенхэма сделал крайне неудачную попытку зафиксировать кожаного. Итог – Льорис выпустил мяч чуть ли не на линии ворот и неуклюже упал на спину, а форвард Брайтона Нил Мопей отличился одним из самых легких голов в своей карьере.

Пропущенный мяч стал не единственной проблемой Льориса – француз получил повреждение и покинул пределы поля, а в ворота Тоттенхэма стал Пауло Гаццанига.

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Англия Уго Льорис Уго Льорис Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости Брайтон - Тоттенхэм
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