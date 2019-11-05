Сон избежал дисквалификации за жесткий фол против Гомеша

Футбольная ассоциация Англии (FA) пересмотрела решение о красной карточке форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина в матче 11 тура АПЛ против Эвертона.

Апелляция "шпор" принесла результаты и красную карточку корейца отменили, передает ВВС.

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FA аргументировала свое решение тем, что ужасный перелом Андре Гомеша произошел не напрямую после подката Сона, а позже, когда португалец неудачно оступился перед столкновением с другим игроком Тоттенхэма Сержом Орье. Таким образом, корейский вингер сможет помочь лондонцам в следующем матче чемпионата Англии против Шеффилд Юнайтед.

Напомним, сегодня хавбек Эвертона Андре Гомеш был выписан из больницы после операции на поврежденной ноге.

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