toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Сон избежал дисквалификации за жесткий фол против Гомеша

21:00 74 Читати українською
Сон избежал дисквалификации за жесткий фол против Гомеша
Сон Хын Мин / Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) пересмотрела решение о красной карточке форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина в матче 11 тура АПЛ против Эвертона.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Алли 63’
Сон Хын Мин 79’
63’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
90+7’ Дженк Тосун

Апелляция "шпор" принесла результаты и красную карточку корейца отменили, передает ВВС.

Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры

FA аргументировала свое решение тем, что ужасный перелом Андре Гомеша произошел не напрямую после подката Сона, а позже, когда португалец неудачно оступился перед столкновением с другим игроком Тоттенхэма Сержом Орье. Таким образом, корейский вингер сможет помочь лондонцам в следующем матче чемпионата Англии против Шеффилд Юнайтед.

Напомним, сегодня хавбек Эвертона Андре Гомеш был выписан из больницы после операции на поврежденной ноге.

Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ

blog_ava
Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ
13:00
613
Теги
Андре Гомеш Андре Гомеш Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Тяжелая травма Эвертон - Тоттенхэм Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
45
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук