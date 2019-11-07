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Льоріс прооперований після важкої травми руки – Тоттенхем назвав терміни відновлення голкіпера

15:32 155 Читать на русском
Льоріс прооперований після важкої травми руки – Тоттенхем назвав терміни відновлення голкіпера
Травма Льоріса / Getty Images

Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс не зміг уникнути операції на лівій руці, яку він пошкодив у матчі 8 тура АПЛ проти Брайтона (0:3).

Тоттенхем на своєму офіційному сайті повідомив, що лікування француза не обійшлося без хірургічного втручання.

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Клубні медики готували консервативне лікування для Льоріса, однак ретельне обстеження ліктя гравця змусило їх змінити своє рішення. Руку гравця прооперували, і тепер його повернення до тренувань очікується не раніше початку наступного року.

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Таким чином, капітан "шпор" пропустить і матчі збірної Франції у заключній частині відбору на Євро-2020. Команда Дідьє Дешама ще не гарантувала собі участь в основній стадії турніру, тому їй доведеться серйозно підійти до протистоянь з Молдовою (14 листопада) і Албанією (17 листопада).

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Важка травма Уго Льоріс Уго Льоріс
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