Лоди наконец излечился от коронавируса – известна дата возвращения к тренировкам

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди одолел печально известный COVID-19 и готов вернуться к тренировкам.

22-летний бразилец в пятницу возобновит занятия, сообщает AS.

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На этой неделе Лоди дважды сдал ПЦР-тесты на коронавирус. Оба анализы показали отрицательный результат. До этого Лоди вынужден был заниматься дома через видеосвязь с тренерами. У него была бессимптомная форма COVID-19, но из десяти зараженных "матрасников" защитник болел дольше всех.

В нынешнем сезоне Ренан Лоди провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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