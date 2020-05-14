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Лоди наконец излечился от коронавируса – известна дата возвращения к тренировкам

14 мая 23:40 8 Читати українською
Лоди наконец излечился от коронавируса – известна дата возвращения к тренировкам
Ренан Лоди / AFP

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди одолел печально известный COVID-19 и готов вернуться к тренировкам.

22-летний бразилец в пятницу возобновит занятия, сообщает AS.

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На этой неделе Лоди дважды сдал ПЦР-тесты на коронавирус. Оба анализы показали отрицательный результат. До этого Лоди вынужден был заниматься дома через видеосвязь с тренерами. У него была бессимптомная форма COVID-19, но из десяти зараженных "матрасников" защитник болел дольше всех.

В нынешнем сезоне Ренан Лоди провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Теги
коронавирус Атлетико Атлетико Испания Ренан Лоди Ренан Лоди
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