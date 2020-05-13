Атлетико потеряет космическую сумму из-за пандемии

Последствия кризиса, вызванного коронавирусом, для футбольных клубов будут очень болезненными. Атлетико может потерять почти половину бюджета.

Бюджет мадридского Атлетико на сезон-2020/21 будет серьезно сокращен из-за коронавируса, который парализовал мировую экономику, сообщает AS.

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На сезон-2019/20 бюджет мадридского клуба составил 500 млн евро, однако в следующей кампании сократится минимум на 20% (на 100 млн). При этом "матрасникам" крайне необходимо попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Если же Атлетико туда не пробьется, то сокращение составит около 40% (200 млн евро).

К слову, сезон в Испании был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат может возобновиться 12 июня. До вынужденной паузы клубы Ла Лиги провели по 27 туров. Атлетико занимает в турнирной таблице шестое место (45 очков), отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко.

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