10 игроков Атлетико подцепили коронавирус – историчный антирекордсмен до сих пор положительный

Вспышка коронавируса обнаружена среди игроков мадридского Атлетико.

Футболисты мадридского Атлетико прошли медицинское обследование перед восстановлением тренировочного процесса. Результаты теста на COVID-19 показали следы болезни сразу в 10 исполнителей, сообщает AS.

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По информации издания, у девяти игроков в крови уже есть антитела. Это означает, что они переболели коронавирусом, поэтому получили разрешение на тренировку. Однако, защитник Ренан Лоди все еще положительный. Ему предстоит пройти через карантин и снова сдать тест. Болезнь у бразильца развивается бессимптомно.

К слову, прошлым летом Лоди подписал контракт с Атлетико на шесть лет. Сумма трансфера из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе составила около 20 млн евро. 22-летний защитник уже успел записать свое имя в историю мадридского клуба, заработав самое быстрее удаление в дебютном матче. Лоди получил красную карточку уже на 42-й минуте матча против Хетафе.

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