toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Лоді нарешті вилікувався від коронавірусу – відома дата повернення до тренувань

14 травня 23:40 53 Читать на русском
Лоді нарешті вилікувався від коронавірусу – відома дата повернення до тренувань
Ренан Лоді / AFP

Оборонець мадридського Атлетіко Ренан Лоді здолав сумнозвісний COVID-19 і готовий повернутися до тренувань.

22-річний бразилець у п'ятницю відновить заняття, повідомляє AS.

Атлетіко втратить космічну суму через пандемію

Цього тижня Лоді двічі здав ПЛР-тести на коронавірус. Обидва аналізи показали негативний результат. До цього Лоді змушений був займатися вдома через відеозв'язок із тренерами. У нього була безсимптомна форма COVID-19, але з десяти заражених "матрацників" захисник хворів найдовше.

У нинішньому сезоні Ренан Лоді провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу
14 травня
11535
Теги
коронавірус Атлетіко Атлетіко Іспанія Ренан Лоді Ренан Лоді
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
49
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук