Лоді нарешті вилікувався від коронавірусу – відома дата повернення до тренувань

Оборонець мадридського Атлетіко Ренан Лоді здолав сумнозвісний COVID-19 і готовий повернутися до тренувань.

22-річний бразилець у п'ятницю відновить заняття, повідомляє AS.

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Цього тижня Лоді двічі здав ПЛР-тести на коронавірус. Обидва аналізи показали негативний результат. До цього Лоді змушений був займатися вдома через відеозв'язок із тренерами. У нього була безсимптомна форма COVID-19, але з десяти заражених "матрацників" захисник хворів найдовше.

У нинішньому сезоні Ренан Лоді провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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