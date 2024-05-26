"Это клуб моей жизни, Я всегда буду носить его в сердце. Правда, этом году дела шли не очень хорошо, но мы старались изо всех сил, борясь со всеми и против всех.

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Вы знаете, что решение об уходе не мое. Это решение тех, кто выше", – цитирует Хави AS.

Испанец собрал своих подопечных перед тренировкой, чтобы попрощаться. Его речь длилась около 15 минуте завершилась аплодисментами. Затем игроки "блаугранас" обнимали Хави.

Напомним, руководство "кулес" решило уволить испанского специалиста. Барселону возглавит Ганс-Дитер Флик. Под руководством Хави Барселона выиграла титул чемпиона Испании (2022/2023) и Суперкубка (2023).

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