Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

Андрей Лунин может серьезно пострадать от ситуации с пандемией коронавируса. Даже Реал Мадрид, неприступная финансовая крепость, вынужден пошатнуться и пойти на радикальные шаги.

Что уж говорить о таких монстрах, как Барселона и Атлетико – мыльный пузырь эпохи сумасшедших окладов может лопнуть в любой момент, и это угроза для десятков звезд и символов Примеры. Лунин и так получает одну из самых низких зарплат в Реале, но его ждет неприятный сюрприз. Пусть не в этом сезоне, а со следующего. Ранее в клубных офисах на Сантьяго Бернабеу договорились об урезании доходов игроков и тренеров на 10%. Теперь же, независимо от того снижения, Флорентино Перес готовит еще более плохие новости. Как уверяет AS, пострадают даже высокие чины клуба.

Лунин опередил конкурента в Реале в связи с экономическими мотивами – AS рассекретил зарплаты обоих

Речь идет уже о 30% сокращения, для всех одинаковом. В то же время это не касается 800 простых работников, получающих значительно меньше. Ситуация в Испании сложная. Да, количество смертей от COVID-19 упало до наименьшего уровня за последние 2 месяца, но существуют очень печальные прогнозы по возвращению матчей с болельщиками (не ранее 2021 года), а это значительная часть доходов. Кроме этого, страдает маркетинг – никто не покупает футболки и другие товары в клубных магазинах, а общее состояние в стране (рост безработицы, рекордное падение экономики за 90 лет – более чем 5%, и это далеко не предел) вызывает огромные опасения. При таких условиях даже Реал, который мог похвастаться сбалансированной финансовой политикой, несет безумные потери.

Хорошо продуманный, как казалось еще в начале 2020 года, бюджет предусматривал доходы на сумму 822 млн евро. Она состоит из 4-х частей: 161 миллион из продажи абонементов и разовых билетов, 109 должны были принести товарищеские матчи и международные игры (спарринги – лишь 10 миллионов), 180 – телевизионные права и 371 – маркетинг. Все эти сектора несут значительные убытки. Несмотря на то, что расходы предусмотрены на уровне 741 млн евро, даже вполне реальные 20% потерь угрожают финансовой безопасности и возвратом к эре больших долгов.

Сейчас Реал тратит на зарплаты игрокам главной команды, в том числе и арендованному Лунину, в общей сложности 283 миллиона. Украинец потеряет статус долларового миллионера, а его кошелек похудеет почти на 12 миллионов гривен в пересчете на нашу валюту. Так что благодаря резкому урезанию можно сэкономить 85 млн евро, а если взять игроков молодежного уровня и директорат, то сумма округлится до 100. По нынешним временам можно смело называть зарплаты некоторых футболистов бесстыдными. Так, провальный уже не первый сезон Гарет Бэйл зарабатывает чистыми 14,5 млн евро в год, а с бонусами может доходить до всех 17. Это столько же, как и капитан Мадрида Серхио Рамос. Только этот дуэт должен облегчить бюджет "сливочных" минимум на 10 миллионов!

Тот же ПСЖ планирует резать зарплаты на 50%, хотя парижские суперзвезды, конечно же, выступили против – ведь именно деньги стали одним из главных соблазнов для игры в чемпионате с низкой конкуренцией за чемпионство. Реал испытывает проблемы даже из-за таких вещей, как закрытие клубного музея, который ежегодно приносил примерно 60 млн (20 евро за билет, в среднем 3 миллиона посетителей). А еще 25 миллионов выручки из магазинов атрибутики, которые также закрыты до лучших времен. Хорошо, что испанское платное телевидение спасает от банкротства, подставляя свое могучее плечо взамен за права на трансляции матчей, которых уже 2 месяца нет и еще минимум 1 не будет.

Та же Барселона на билетах и ​​музее потеряет до конца текущего сезона 50 млн евро, еще 39 – на телеправах, а 20-25 недополучат от клубного магазина. А еще с ситуация с компенсацией владельцам абонементов. Реал и Атлетико вернут деньги за матчи без зрителей, а Барса, у которой они и так одни из самых дешевых в Лиге, ищет другой способ. Общая сумма ущерба оценивается в 120-140 млн. Снизить бюджет на 250 миллионов евро за сезон – нелегкое дело. Каталонский клуб планировал заработать более чем 1 миллиард, а сразу 680 млн направить на зарплаты. Это очень много, потому что уже 65% от доходов. Прогнозируют, что бюджет похудеет до 750 миллионов. Поэтому придется урезать доходы Месси и компании суммарно аж на 230 млн!

Издание Marca определило владельцев наиболее бесстыдно щедрых зарплат как для времен застоя, вызванного кризисом COVID-19. Реал надеется загнать Хамеса Родригеса и Гарета Бейла. Уже не за 100 и даже не за 50 миллионов евро. Хотя бы за 20, а дальше вообще, может ,и бесплатно. Валлиец – пример того, как футболисты сдают после подписания новых космических контрактов. Сыграл топовый сезон 2015/16, выбил заоблачную зарплату и... исчез. Такое впечатление, что занимается гольфом больше, чем футболом. Хотя когда возвращался, приносил Лигу чемпионов, как тогда в Киеве против Ливерпуля. Хамес зарабатывает 8 млн и также уже давно не входит в планы Зидана – колумбийские СМИ уверяют, что на 80% он будет в Атлетико.

Усман Дембеле зарабатывает неприлично много (12 млн в год) еще и потому, что постоянно лечится, как не нарушает дисциплину. Барселона потратила на француза 140 миллионов евро и стала заложницей ситуации, из которой не существует выхода – ни один клуб и близко не заплатит за него подобной суммы. Похожий провал ожидал Коутиньо, только бразилец обошелся в 160 млн. Плюс его зарплата: 13,5 млн в год совсем не соответствуют вкладу экс-лидера Ливерпуля, которого также могут пристроить где-то максимум на правах аренды.

Атлетико с радостью продал бы Диего Косту, но кто же захочет платить скандальному форварду 9 миллионов каждый год? Скорее всего, бесплатно покинет мадридский клуб летом 2021 года. Тома Лемар потерялся в команде Симеоне, но зарабатывает не меньше лидеров и символов "матрасников" – Сауль Ньигес с Коке получают по 7 млн ​​евро. Еще один игрок, которого все выставляют и выставляют на трансфер, а желающие не находятся, снова из Атлетико – Витоло. Бывший конкурент Коноплянки по Севилье своих 5 миллионов годовых не отрабатывает, как и француз, значительно снизив показатели голов и ассистов.

Защитник Эльяким Мангала приходил в Манчестер Сити с резюме в прошлом одного из лучших центрбеков, но сейчас его 2-миллионнаязарплата также отпугивает всех претендентов, хотя на фоне других игроков из списка Marca не так впечатляет. Идти на компромисс с клубами или упорно стоять на своих требованиях, выбирать путь войны? Похоже, вопрос сохранения "стратосферных зарплат" будет особенно болезненным и в следующем сезоне. Проблема в том, смогут ли клубы платить такие деньги, еще и игрокам, которые вносят совсем не столь много, как от них ожидали.

Зидан имеет три команды на случай эксцессов: роль Лунина, шанс для скандалистов и абсолютное безумие с японцем и Ко