"Я раньше уже говорил, что у Динамо нет команды. Смотрю на Луческу – ему уже безразлично. Если раньше он часто подпрыгивал, ходил по бровке, что-то подсказывал, то сейчас – безразличие. Мирче нужно уходить, потому что с этой командой он ничего не сделает. Там нет футболистов.

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Что это за игра? Просто ужас. Нет ни одной нормальной комбинации, для того, чтобы завершить игровым эпизодом. Ничего нет. Набрали людей, которые играли в других командах, но это не Динамо. В чемпионате киевлянам будет очень тяжело.

Ковалец построил игру от обороны и не давал пространства для динамовцев. У киевлян же нет игроков, которые могут переиграть один в один с фланга. Старались, но не получалось. Удары по воротам – их было один или два за всю игру. Когда есть такая мощная защита, то нужно бить по воротам, надеяться на отскок, рикошет. Ингулец сыграл очень здорово на контратаках, дважды забил.

Киевляне же непонятно для чего в центре поля идут в обводку, теряя мяч и получают пропущенные голы. Такие ошибки могут делать только совсем юные игроки. Где были центральные защитники, когда киевляне пропускали? Ингулец мог забивать и третий. В Динамо нет футболистов. Сколько было стыков сегодня? Они принимают мяч и как он от них отскакивает? Какой прием? Как принимают мяч в АПЛ? Любо глянуть. У нас такого нет. Пришли пацаны без техники... Нужно пас вперед отдать на 5 метров, а они назад отдают.

Почему вышел Гармаш при счете 0:2? Потому что форварда нет. Есть только название. Форвард разрывает защиту соперника, не дает ей свободно дышать, постоянно двигается, не стоит на месте и является забивным. Есть ли такой игрок в Динамо? Я такого не вижу", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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