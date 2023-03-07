"Лобановський йому заздрить": Леоненко радить не звільняти Луческу та висміяв призначення Ротаня
Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко висловився щодо становища головного тренера киян Мірчі Луческу.
"Ігор Михайлович говорить правильно, але не робить те, що говорить. От прийшов Шовковський. Можливо, він стане головним тренером. Суркіс може сказати, що він не є "динамівським серцем", а новим поколінням.
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Моя думка, що зараз немає сенсу прибирати Луческу. Нормальні люди не звільняють тренера посеред сезону. Це тільки в Олександрії можуть взяти та прибрати Гуру, коли все нормально. Тепер Ротань у нас месія – три команди очолює. Лобановський йому заздрить, царство йому небесне. Окрім сміху, це нічого не викликає", – цитує Леоненка FanDay.
Нагадаємо, кияни після 16 турів посідають четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія розташувалася на 5-й сходинці, але такий прогрес не зберіг роботу для Юрія Гури, якого взимку замінив Руслан Ротань.
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