"Ігор Михайлович говорить правильно, але не робить те, що говорить. От прийшов Шовковський. Можливо, він стане головним тренером. Суркіс може сказати, що він не є "динамівським серцем", а новим поколінням.

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Моя думка, що зараз немає сенсу прибирати Луческу. Нормальні люди не звільняють тренера посеред сезону. Це тільки в Олександрії можуть взяти та прибрати Гуру, коли все нормально. Тепер Ротань у нас месія – три команди очолює. Лобановський йому заздрить, царство йому небесне. Окрім сміху, це нічого не викликає", – цитує Леоненка FanDay.

Нагадаємо, кияни після 16 турів посідають четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія розташувалася на 5-й сходинці, але такий прогрес не зберіг роботу для Юрія Гури, якого взимку замінив Руслан Ротань.

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