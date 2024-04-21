Команды подходили к игре в разном настроении. ЛНЗ наконец прервал серию без побед, обыграв Верес, а вот Александрия даже несмотря на симпатичную игру не побеждала в 4 матчах подряд. Уже на 12-й минуте Олегу Дулубу пришлось менять Норенкова, который травмировался в борьбе с Кампушем.

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Александрия сразу после этого еще и забила. После навеса с углового мяч подхватил Калюжный, но махнул мимо мяча, который вернулся в штрафную. Кампуш попытался пробить в падении через себя, но попал в защитника, а Копына классным ударом все же отправил мяч в ворота ЛНЗ. Подопечные Ротаня владели инициативой, тогда как черкасцы лишь изредка выходили в атаку. Но это не помешало им сравнять счет перед перерывом.

Все началось с обрезки Кампуша, который подскользнулся и отдал на Хобленко, а тот вывел Наумца один на один с вратарем. Владислав реализовал свой момент. Александрия имела преимущество в первом тайме по ударам (9:3 и 5:2 по ударам в створ).

Во втором тайме моментов было меньше. Михайленко пробил метров с 11-ти – мимо ворот! Еще момент имел Калитвинцев, но с его ударом справился Кучеренко. ЛНЗ ответил классным ударом в девятку от Эйнела, но Шевченко в прыжке потащил его удар. А на 82-й минуте Александрия привезла себе гол. Безерра отдал опрометчивую передачу назад, Эйнел подкачал ошибку и перехватил мяч и покатил мимо вратаря. Этот гол стал победным.

Таким образом, ЛНЗ набрал 32 очка и расположился на седьмом месте, а Александрия с 25 пунктами осталась двенадцатой.

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