Верес и СК Днепр-1 поделили очки (1:1) в 25 туре украинской Премьер-лиги. На гол Дахновского гости ответили точным ударом Адамюка.

Команды обменялись голами в первом тайме. Дахновский вывел Вереса вперед после ошибки Сватка – капитан гостей обрезал всю команду. Днепр-1 довольно быстро реабилитировался, когда Адамюк воспользовался фейлом Когута при подаче углового.

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Во втором тайме футболисты избегали столь грубых ошибок, поэтому и голов болельщики не увидели. Днепряне забили, но из офсайда. Матч завершился ничьей, которой должен быть доволен Верес.

Ровенская команда набрала 20 очков и улучшила свои перспективы в борьбе за выживание (13 место и зона переходных матчей). СК Днепр-1 увеличивает отставание от лидеров УПЛ (четвертая строчка и 45 пунктов).