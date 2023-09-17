В матче 7-го тура чемпионата Украины Рух не удержал ничью с ЛНЗ (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Рух на выезде встречался с ЛНЗ. Львовяне (вместе с Шахтером) пока не проигрывали в нынешнем первенстве, в свою очередь ЛНЗ, который уже пережил отставку тренера и лишь начинает свой ход под руководством Олега Дулуба, в последних четырех матчах не знал вкуса побед.

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Хозяева начали мощно, пытаясь всей командой засунуть мяч в ворота соперника. Подопечные Виталия Пономарева успевали тушить пожары у ворот Ледвия. Чувствовалось желание черкасцев порадовать болельщиков хорошим результатом на День города. Олейник обыгрался с Пасичем и попытался пробить с линии штрафной – удар заблокировали. Впоследствии Бойко планировал вывести Наумца на свидание с кипером Руха, но тот вовремя вышел на перехват.

В середине тайма должен был забивать Муравский, но после подачи с углового головой направил мяч мимо стойки. Рух сознательно отдал инициативу сопернику, надеясь на дальние передачи за спины защитников – успеть за быстрым Климчуком для защитников ЛНЗ должно было стать проблемой.

На 36-й минуте активность и целеустремленность хозяев дала о себе знать – Норенков воспользовался ошибкой Слюбыка и вывел ЛНЗ вперед. Длинную передачу из центра поля игрок Руха перехватил, но не успел обработать мяч, который подхватил защитник черкасцев, ворвался в штрафную и пробил между ног киперу. Дебютный гол Норенкова в УПЛ – ранее он забивал только в Первой лиге.

Через мгновение Рунич упал в штрафной ЛНЗ, намекая на пенальти, но арбитр не зафиксировал нарушение от Калюжного. Климчук мощно пробивал с линии – удар заблокировали, а на добивании он проиграл борьбу защитникам.

На последних минутах Рух мог сравнять – Соломон-Отабор навешивал с левого фланга на Сапугу и тот в прыжке с лету пробил над перекладиной. Этот момент стал самым опасным у львовян в первом тайме.

Сразу после перерыва Пасич закручивал в правую девятку – впритык со стойкой. Команды фактически поменялись местами – теперь Рух висел на воротах хозяев, которые, в свою очередь, надеялись на кинжальные контратаки. Старания львовян увенчались успехом после выхода Квасницы – "волшебная палочка" Пономарева забила в третьем матче подряд: получив мяч на правом фланге игрок молодежной сборной Украины ворвался в штрафную и с острого угла прошил Пенькова.

В середине тайма чудом не забил Тищенко, замкнув навес на дальнюю штангу мимо стойки. Соломон-Отабор взялся исполнять опасный штрафной, но Пеньков сумел парировать. Через мгновение он едва не привез гол, выйдя далеко из ворот, но добить сферу в сетку никто так и не смог.

На 86-й минуте Прядун снова вывел ЛНЗ вперед: ворвавшись в штрафную на левом фланге он упал, успел подняться и отдать на партнера, удар которого был заблокирован. Максим первым успел на мяч и уже в падении добил его в сетку. Арбитр долго советовался с ассистентами, но гол засчитал.

Первая историческая домашняя победа ЛНЗ в УПЛ принесла ему 7 очков и подняла сразу на десятую строчку турнирной таблицы, Рух с 11-ю пунктами остался пятым.

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