"Моряки" стремились реабилитироваться за два поражения подряд перед международной паузой. Симпатичная команда Горигорчука серьезно притормозила, скатившись на шестую строчку. Полесье же преследовало Шахтер, уступая лидеру два пункта. Однако Черноморец это не испугало. После традиционной разведки хозяева вышли вперед благодаря чудо-голу со штрафного.

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Танковский снес Путрю на правом краю штрафной. Выполнять стандарт отважился Васильев, шокировавший Бойко классным ударом в дальнюю девятку. Один из самых красивых мячей в сезоне. Гости мгновенно ответили и едва не воспользовались ошибкой Варакуты на выходе. Кипера "моряков" подстраховали партнеры, вынеся сферу из вратарской. Потом уже в похожей ситуации Брагару опередил Шабанова, готового замыкать головой.

На 32-й минуте Бойко спас гостей от больших неприятностей. Иеде прорвался флангом и прострелил в штрафную, а Бойчук не сумел переиграть экс-кипера Динамо с выгодной позиции. Денис имел много работы. Уже в следующей атаке Черноморца он справился с выстрелом Шпорна из-за пределов штрафной. Одесситы доминировали, неплохо комбинировали и создали еще несколько опасных моментов, но отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Григорчука – 1:0.

Грицук, который в перерыве заменил Ариэлсона, качественно приложился метров с 20 – Варакута перевел на угловой. Гости лучше начали второй тайм, остро атаковали, но никак не могли забить. Иеде еще дважды тушил пожар во владениях Варакуты. Сначала принял удар на себя, а затем вынес мяч головой фактически из линии ворот.

Черноморец играл по результату. Бойко долго оставался без работы. На 75-й минуте он парировал опасный удар Бельмонте. Григорчук нервничал в технической зоне, но "моряки" все же сумели удержать минимальную победу. В турнирной таблице одесситы поднялись сразу на второе место (12), обойдя Полесье по дополнительным показателям.