Защитник Наджееб Якубу вернулся в Ворсклу, сообщает официальный сайт полтавчан.

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Напомним, 23-летний защитник присоединился к "зелено-белым" в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. После начала полномасштабной войны приютился в испанском Луго из Сегунды, а летом прошлого года на правах годичной аренды перешел в финский Ильвес.

Его контракт с Ворсклой действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он будет выступать за команду Виктора Скрипника под 25-м номером.

Интересно, что за время своего финского вояжа Якубу сменил паспорт – с ганского на гражданство Республики Нигер. За национальную сборную этой страны он уже провел 5 матчей – три официальных в Кубке африканских наций и еще два товарищеских. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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