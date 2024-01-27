ЛНЗ в последние дни разрывает трансферный рынок – команда Олега Дулуба приобрела уже четвертого иностранца.

Сразу два игрока Дриты – Хайдин Салиху и Мухаррем Джашари – продолжат карьеру в ЛНЗ, сообщает Kosovar Football.

ЛНЗ оформил исторический трансфер легионера – на очереди еще один иностранец, переход которого подтвердили в Европе

По информации источника, украинский клуб заплатит косоварам за футболистов 400 тысяч евро + 15% от последующей продажи.

Напомним, 22-летний Салиху – центральный защитник, который кроме чемпионата Косова успел поиграть за загребскую Локомотиву и албанский Лачи. Выступал в составе юношеских и молодежных сборных Косова. Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч евро.

25-летний Джашари играет на позиции атакующего полузащитника и имеет в активе 3 матча за национальную сборную Косова. Transfermarkt просит за игрока 400 тысяч.

Напомним, накануне ЛНЗ подписал первого в истории клуба легионера – 20-летнего нападающего из Камеруна Молло Бессала. Кроме того, ожидается объявление еще одного новичка – израильтянина Арада Бара из Цюриха.

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