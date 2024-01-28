Черкасцы продолжают агрессивную трансферную кампанию, "завербовав" за последние два дня уже пятого легионера.

ЛНЗ на своем сайте презентовал очередного легионера, которым стал форвард Итало Магната.

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19-летний нападающий стал первым бразильцем в истории черкасской команды. Условия и сроки сделки не сообщаются.

К слову, Магната – воспитанник клуба Эрсилио Луз, который выступает в бразильской Серии D.

Напомним, накануне ЛНЗ уже пополнился двумя легионерами – 20-летним камерунским нападающим Молло Бессалой и 23-летним израильским полузащитником Арадом Барой. Кроме того, косовские СМИ сообщили, что черкасцы достигли соглашения с местной Дритой и подписали центрального защитника Хайдина Салиху и хавбека Мухаррема Джашари.

На зимнюю паузу команда Олега Дулуба ушла на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 20 очков.

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