ЛНЗ объявил о подписании первого в истории клуба бразильца
Черкасцы продолжают агрессивную трансферную кампанию, "завербовав" за последние два дня уже пятого легионера.
ЛНЗ на своем сайте презентовал очередного легионера, которым стал форвард Итало Магната.
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19-летний нападающий стал первым бразильцем в истории черкасской команды. Условия и сроки сделки не сообщаются.
К слову, Магната – воспитанник клуба Эрсилио Луз, который выступает в бразильской Серии D.
Напомним, накануне ЛНЗ уже пополнился двумя легионерами – 20-летним камерунским нападающим Молло Бессалой и 23-летним израильским полузащитником Арадом Барой. Кроме того, косовские СМИ сообщили, что черкасцы достигли соглашения с местной Дритой и подписали центрального защитника Хайдина Салиху и хавбека Мухаррема Джашари.
На зимнюю паузу команда Олега Дулуба ушла на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 20 очков.
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