ЛНЗ оголосив про підписання першого в історії клубу бразильця
Черкасці продовжують агресивну трансферну кампанію, "завербувавши" за останні два дні вже п'ятого легіонера.
ЛНЗ на своєму сайті презентував чергового легіонера, яким став форвард Італо Магната.
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19-річний нападник став першим бразильцем в історії черкаської команди. Умови та терміни угоди не повідомляються.
До слова, Магната – вихованець клубу Ерсіліо Луз, який виступає у бразильській Серії D.
Нагадаємо, напередодні ЛНЗ вже поповнився двома легіонерами – 20-річним камерунським нападником Молло Бессалою та 23-річним ізраїльським півзахисником Арадом Барою. Окрім того, косовські ЗМІ повідомили, що черкасці досягли угоди з місцевою Дрітою і підписали центрального захисника Хайдіна Саліху та хавбека Мухаррема Джашарі.
На зимову паузу команда Олега Дулуба пішла 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.
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