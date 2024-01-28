Черкасці продовжують агресивну трансферну кампанію, "завербувавши" за останні два дні вже п'ятого легіонера.

ЛНЗ на своєму сайті презентував чергового легіонера, яким став форвард Італо Магната.

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19-річний нападник став першим бразильцем в історії черкаської команди. Умови та терміни угоди не повідомляються.

До слова, Магната – вихованець клубу Ерсіліо Луз, який виступає у бразильській Серії D.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ вже поповнився двома легіонерами – 20-річним камерунським нападником Молло Бессалою та 23-річним ізраїльським півзахисником Арадом Барою. Окрім того, косовські ЗМІ повідомили, що черкасці досягли угоди з місцевою Дрітою і підписали центрального захисника Хайдіна Саліху та хавбека Мухаррема Джашарі.

На зимову паузу команда Олега Дулуба пішла 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.

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