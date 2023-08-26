Черкащане пока не определились с единым претендентом на место наставника команды.

ЛНЗ рассматривает сразу трех кандидатов на должность главного тренера, сообщает Sportarena.

ЛНЗ объявил о назначении и. о. главного тренера – ранее в клуб сватали иностранного специалиста

Кроме Олега Дулуба, которого по информации СМИ должны были объявить еще 24 августа, на вакантную должность претендуют наставник Ворсклы Виктор Скрипник и уволенный из СК Днепр-1 Александр Кучер.

Отмечается, что в случае договоренностей со Скрипником черкащанам придется согласовывать с Ворсклой вопрос компенсации за досрочное расторжение контракта.

Напомним, после вылета из 1/16 Кубка Украины от перволиговой Виктории ЛНЗ попрощался с Александром Ковпаком, который впервые в истории вывел черкащан в элиту украинского футбола. Накануне клуб объявил о назначении и. о. главного тренера Юрия Дудника, который выведет команду на матч 5-го тура УПЛ против Металлиста 1925.

К слову, после 4-х туров ЛНЗ с 3-мя очками идет в турнирной таблице чемпионата Украины тринадцатым.

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