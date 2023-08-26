Черкащани поки не визначились з єдиним претендентом на місце наставника команди.

ЛНЗ розглядає одразу трьох кандидатів на посаду головного тренера, повідомляє Sportarena.

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Окрім Олега Дулуба, якого за інформацією ЗМІ мали оголосити ще 24 серпня, на вакантну посаду претендують наставник Ворскли Віктор Скрипник та звільнений з СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

Зазначається, що у разі домовленостей зі Скрипником черкащанам доведеться узгоджувати з Ворсклою питання компенсації за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, після вильоту з 1/16 Кубка України від першолігової Вікторії ЛНЗ попрощався з Олександром Ковпаком, який вперше в історії вивів черкащан в еліту українського футболу. Напередодні клуб оголосив про призначення в. о. головного тренера Юрія Дудника, який виведе команду на матч 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

До слова, після 4-х турів ЛНЗ з 3-ма очками йде у турнірній таблиці чемпіонату України тринадцятим.

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