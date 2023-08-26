В рамках 5-го тура УПЛ 2023/24 Александрия примет Полесье, а ЛНЗ сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз букмекеров на матчи подскажет "Футбол 24".

Александрия – Полесье

Матч Александрия – Полесье состоится сегодня, 26-го августа, на стадионе КСК "Ника". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Александрия выдала довольно неоднозначный старт сезона. С одной стороны, были победы над Кривбассом и Металлистом 1925, с Зарей расписали ничью, а против Шахтера едва не случился камбэк с 0:2 – причем лучшую свою игру команда продемонстрировала именно на фоне "горняков", и только от них она пропускала голы. С другой стороны, футбол подопечных Руслана Ротаня вызывал очень большие вопросы.

Болей и делай прогнозы.

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Команда создает очень мало моментов, выглядя беспомощно в позиционном наступлении. "Аграриям" не хватает кадрового ресурса – хотя его несколько расширили на этой неделе, подписав форварда Микитишина, а в матче с Зарей неплохо проявил себя атакующий хав Джовани. Впрочем, без центрбеков качественным первым пасом Ротань-стайл поставить все равно трудно, да и в обороне проблемы есть. Особенно под прессингом.

Старт Полесья трудно назвать провальным. Житомирцы победили там, где должны были это делать (Верес и ЛНЗ в УПЛ, Агробизнес в Кубке), а с СК Днепр-1 они в меньшинстве были близки к ничьей – просто не повезло. Похожая история (только без удаления) случилась и при поражении от Руха. Впрочем, если вынести за скобки индивидуальные действия отдельных футболистов (в частности, Макуана), то ничего особенного в футболе полищуков увидеть не удастся.

Новичок УПЛ пока невыразителен в позиционном наступлении, хотя с кадрами проблем точно нет. Коллектив довольно бледный в тактическом плане – именно поэтому некоторые фаны Полесья желают отставки Юрия Калитвинцева. Некоторые аналитики тоже считают, что особого прогресса с этим коучем не будет, но все же рано делать выводы после пяти матчей. Да, этой команде непросто, но и соперникам играть против нее тяжело.

Кадровая ситуация

Травмированы: Михайленко (Александрия)

Дисквалифицированные: Шаповал (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Полесье

Александрия: Шевченко – Савченко, Бабогло, Логинов, Копина – Сигеев, Смирный – Калитвинцев, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Танковский – Назаренко, Мустафаев, Макуана – Будковский

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Александрию фаворитом матча УПЛ, однако коэффициент на победу подопечных Руслана Ротаня относительно высокий – аж 2.22. Коэффициент на триумф Полесья – 3.45. Такой же кф дают и на ничью.

Специалисты не питают надежды на результативную игру. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.17, аналогичный тотал меньше – 1.71. Гол Артема Шуляньского умножит вашу ставку на 2.55, а Филиппа Будковского – на 3.20.

ЛНЗ – Металлист 1925

Матч ЛНЗ – Металлист 1925 состоится сегодня, 26-го августа, на Центральном городском стадионе в Черкассах. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

ЛНЗ после подъема в элиту провел мощную трансферную кампанию, набрав кучу футболистов с большим опытом УПЛ, однако результаты пока что ужасные. Команда из Черкасской области потерпела три поражения в четырех турах, а в Кубке Украины она умудрилась сгореть перволиговой Виктории – причем сгореть "всухую". Это фиаско стоило Александру Ковпаку работы.

Единственным утешением на старте сезона стал разгром Миная во 2-м туре. Он продемонстрировал, что ЛНЗ представляет собой серьезную угрозу, но нужны хорошие тактические предпосылки для успеха. Их должен обеспечить Олег Дулуб – впрочем, в этом туре "аграриев" на поле выведет Юрий Дудник. Будем смотреть, что из этого получится.

Металлист 1925 стартовал с безапелляционного поражения от Шахтера, а в следующем туре потерпел фиаско от Александрии. До перерыва харьковчане должны были чуть ли не громить соперника, однако три удара с первого тайма остались единственными для "желто-синих" во всем матче. Далее произошел пропуск тура (против Динамо сыграют зимой), который пошел команде на пользу – подопечные Эдмара минимально переиграли Минай.

Кроме того, в Кубке удалось пройти Горняк-Спорт (3:1). Только эта победа выглядела убедительно – во всех остальных матчах Металлист 1925 выглядел довольно бледно. Большего о харьковчанах сейчас не сказать.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рыбалка, Банада – Бычек

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Металлист 1925

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравский, Лопыренок, Норенков – Хамелюк, Бойко – Наумец, Тищенко, Пасич – Прядун

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Е. Ткачук, Безуглый, Капинус – Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук – Русин, Сидоров, Юсов

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает ЛНЗ фаворитом матча УПЛ, однако коэффициент на победу черкащан достаточно высокий – аж 2.19. Коэффициент на триумф Металлиста 1925 – аж 3.60. На ничью дают кф 3.35.

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.37, аналогичный тотал меньше – 1.57. Гол Максима Прядуна умножит вашу ставку на 2.55, а Ростислава Русина – на 2.75.

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